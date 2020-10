Ritorno alla modalità online per le conferenze del Polo cittattiva astigiano-albese

Dopo una breve fase di incontri in presenza, riprendono, con “Vecchie e nuove r-esistenze… Riconnessioni-4”, le videoconferenze organizzate dal Polo cittattiva astigiano albese – I.C. di S. Damiano e Museo Arti e Mestieri di un Tempo con Fra production spa, Acli e Aimc di Asti.

Prossimo appuntamento sabato 7 novembre alle 17 con “Teatro greco e filosofia – 1° incontro” con il professor Alberto Banaudi.

Banaudi da anni collabora con il Castello di Cisterna e il Polo cittattiva per l’astigiano e l’albese. Dopo il successo delle precedenti videosofie, riprendono i suoi appassionanti incontri filosofici. Laureato in Lettere Classiche presso l’Università di Torino e quella in Filosofia presso l’Università di Genova, è professore di storia e filosofia al liceo scientifico “F. Vercelli”di Asti e di letterature classiche all’Utea. Oltre ad insegnare Banaudi si dedica alla ricerca filosofica.

Mercoledì 11 novembre alle 18 ospite sarà Antonio Sgobba che presenta “La società della fiducia. Da Platone a whatsapp” (Il Saggiatore). L’autore ne discute con Mauro Ferro.

Il giornalista Antonio Sgobba è stato il responsabile delle pagine culturali di IL, mensile del Sole 24 Ore, e ha collaborato con La Lettura del Corriere della Sera, Wired, Pagina 99 e altre testate. Dal 2016 lavora in Rai ed è tra i conduttori di TGR Petrarca – Le parole della cultura su Rai 3. Con il Saggiatore nel 2017 ha pubblicato “Il paradosso dell’ignoranza da Socrate a Google” e nel 2020 “La società della fiducia”.

Gli incontri sono gratuiti, validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado e si terranno in presenza. Iscrizioni, entro e non oltre il 7 novembre sul sito: www.scuolealmuseo.it/blogdidattica/ o QUI.