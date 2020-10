Ritiro referti online: anche gli esami di Radiologia possono essere scaricati da casa

In un’ottica di semplificazione ed agevolazione dei servizi al cittadino è attivo il servizio di ritiro Referti on Line, ROL, che, garantendo l’assoluta privacy dell’utente, consente di visionare direttamente da casa gli esiti dei propri esami.

Il servizio è stato reso ancora più fluido: non sarà, infatti, più necessario avere alcuna credenziale di livello 2 (quali SPID, CIE, TS-CNS), ma sarà sufficiente inserire codice fiscale, numero di tessera sanitaria e codice identificativo del referto.

La procedura è rapida e facilmente accessibile: all’atto dell’accettazione o prenotazione delle radiografie, verrà domandato all’utente quale modalità di ritiro preferisca e, qualora si scelga la modalità on line, dopo aver effettuato il pagamento del ticket, se dovuto, basterà effettuare l’accesso all’indirizzo web http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/salute/servizi/798-ritiro-referti o digitando sul motore di ricerca “Sistema Piemonte Ritiro Referti on Line” per essere rimandati sulla pagina di accesso in cui inserire le credenziali.

Oltre a scaricare e consultare gli esami di Radiologia, si ricorda che on line è possibile anche effettuare:

– Il Ritiro dei referti online (ROL) degli esami di Laboratorio Analisi;

– Il cambio del medico;

– L’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Il “Ritiro Referti on Line” è, dunque, uno strumento che consente al cittadino di scaricare gli esiti degli esami, legalmente firmati digitalmente, entro 30 giorni dalla refertazione.

Il “Fascicolo Sanitario Elettronico”, altresì, permette ai cittadini maggiorenni, in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), di usufruire di una sanità più facile e vicina: basta semplicemente collegarsi al sito della Regione Piemonte http://www.sistemapiemonte.it/ ed accedere, in maniera immediata, aggiornata e riservata, a tutta la propria documentazione sanitaria rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate della Regione Piemonte.

Sul portale dell’Asl AT è presente una sezione denominata “servizi online” in cui è possibile prendere visione di tutte le informazioni necessarie al seguente link: http://portale.asl.at.it/Apps/portaleasl.nsf/tmp_contenuti.htm?OpenPage&var1=servonline Il Sistema pubblico di identità digitale fornisce tutti gli approfondimenti necessari, con specifiche indicazioni sull’attivazione della propria identità digitale da casa e senza doversi spostare (particolarmente importanti in una fase di emergenza come quella che stiamo attraversando). Si invita a consultare il sito ufficiale al seguente link: www.spid.gov.it

L’Asl di Asti invita i cittadini ad avvalersi quanto più possibile dei servizi online disponibili, anche e soprattutto al fine di ridurre il flusso di utenza in accesso ai locali del nosocomio quale misura precauzionale per il contenimento del rischio di contagio da CoVID-19.