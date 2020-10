Riapre il campo sportivo Bersano di Nizza: “Rifatti gli spogliatoi e cambiata la caldaia”

Con un look completamente nuovo riapre i battenti il campo sportivo Bersano di Nizza Monferrato, oggetto di una riqualificazione che negli ultimi anni ha portato a una salva di interventi volti a migliorarne il funzionamento. A illustrare i lavori svolti è il consigliere con la delega allo Sport, Erika Marengo: “Abbiamo rinnovato l’impianto elettrico e quello idraulico, rifatto i due spogliatoi con annesse docce, in aggiunta a quello dell’arbitro, rimodernato il reparto lavanderia e, da ultimo, siamo intervenuti sull’impianto di irrigazione. Inoltre, siamo riusciti finalmente a dotare il campo di una caldaia in grado di reggere la pressione necessaria a poter garantire di sopperire alle necessità degli incontri sportivi”.

E non è finita qui, perché in tempi brevi si provvederà anche al cambio degli infissi della struttura. “Il campo aveva bisogno di un ringiovanimento ed è quello che abbiamo voluto fare con questa serie di interventi mirati, il primo dei quali operato quattro anni fa, poco dopo il nostro insediamento. È stato un lavoro lungo, diluito su quasi un lustro, ma è bello sapere che il campo può tornare operativo e più efficiente di prima” aggiunge Marengo. Dopo un anno di fermo, domani il Bersano è pronto a ospitare la prima partita: l’ADC Nicese affronterà in casa la Quargnento Dilettanti.