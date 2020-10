Rasero sull’aumento dei positivi: “Non siamo nel panico, ma è una situazione che non dobbiamo trascurare”

Dopo il costante aumento dei positivi, con il dato di oggi che vede un incremento di ben 59 nell’Astigiano, il sindaco di Asti torna a comunicare alla popolazione con la diretta facebook che il primo cittadino ha aperto indossando la mascherina

“Il primo modo per fronteggiare il coronavirus è l’uso corretto della mascherina che, in attesa del vaccino, rimane lo strumento più importante per proteggerci e proteggere gli altri; io la indosso anche a casa quando sono più vicino ai miei genitori” sono state le prime parole di Rasero ad inizio diretta, per poi passare ad analizzare i dati attuali. “59 positivi possono essere tanti ma vanno spiegati, siamo in un altro mondo rispetto alla prima fase dell’emergenza: ora si riesce a fare un maggior tracciamento e si processano molti più tamponi, infatti la maggior parte di positivi sono asintomatici. Per quanto riguarda la Città di Asti sono 162 persone positive, circa il 42% dei positivi di tutta la provincia.

In ospedale la situazione è la seguente: due pazienti in terapia intensiva, 22 alle malattie infettive e 5/6 pazienti in un altro reparto predisposto dall’Asl (nel periodo più buio abbiamo avuto un massimo di 209 ricoverati per Covid)”.

A proposito di ospedale il commissario Messori Ioli ha fatto sapere che sarà la Clinica Salus di Alessandria il Covid hospital di riferimento per il quadrante Asti-Alessandria, dove ci sono 125 posti riservati ai pazienti Covid; l’obiettivo è di mantenere gli altri ospedali operativi e non tornare alla situazione di marzo e aprile in cui quasi tutti i reparti era stati convertiti ai malati Covid.

In chiusura di diretta Rasero ha poi annunciato nei prossimi giorni verranno cancellate alcune manifestazioni e iniziative e non verranno concesse altre autorizzazioni, decisioni prese per consentire che le attività economiche vadano avanti e non debbano di nuovo chiudere. Per l’arrivo del Giro, evento previsto venerdì 23 ottobre, l’invito è quello di evitare gli assembramenti e di rispettare tutte le norme.