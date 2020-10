Rappresentanza astigiana alla Festa del Torrone di Cremona

Alessandro Del Trotti, maestro pasticciere di Costigliole d’Asti, rappresenterà la nostra tradizione dolciaria alla kermesse cremonese del torrone

Il torrone è una prelibatezza in cui i vari ed ottimi specialisti dell’Astigiano possono certamente dire la loro. La principale manifestazione che lo celebra è però a Cremona, anche lei patria di signori artigiani di questa dolce tipicità come Sperlari, Vergani e Rivoltini, oltre che del gotha nella liuteria di tutti i tempi: Amati, Guarneri e Stradivari. Grande musica per il palato, grande musica per le orecchie.

E’ stata appena presentata l’edizione 2020 della Festa del Torrone che si terrà dal 16 al 18 ottobre prossimi, nel bel centro storico cremonese. Al tavolo dei relatori della conferenza stampa anche un astigiano: Alessandro Del Trotti, che dal suo laboratorio e punto vendita Dolce Vita a Costigliole d’Asti, ha rappresentato il nostro territorio e la grande cultura italiana del cibo, in qualità di membro ed in rappresentanza dell’esclusivo club degli Ambasciatori del Gusto.

Tra i più importanti eventi di taglio gastronomico in programma, durante i tre giorni della manifestazione, i dolci show cooking di Alessandro, a valorizzare questo spettacolare prodotto, così versatile ed apprezzato in pasticceria. Produrrà, davanti al pubblico delle grandi occasioni, torroncini morbidi, aromatizzati al bergamotto e canditi, ricoperti con un grande cioccolato, quello di Valrhona, una delle aziende più note al mondo per la qualità della sua produzione, ad esaltare sapori e profumi sia della frutta secca che del bergamotto. E ancora, il suo spettacolare uovo di Pasqua torrone e cioccolato, accompagnato e supportato dalla profonda conoscenza di sapori e tradizioni dei grandi torronifici dell’Astigiano: Barbero, Faccio e Basano Coraglia.

[Nella foto, Del Trotti è il terzo da destra]