Quattro positivi ad Agliano Terme tra cui un alunno delle elementari: in quarantena la sua classe

Sono sempre di più i comuni dell’Astigiano dove si segnalo casi di positività al Covid-19 con conseguenze che vanno ad impattare anche con la scuola.

Ad Agliano Terme il sindaco Marco Biglia ha aggiornata la situazione: “Registriamo 4 positivi, le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni e 7 persone poste in isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone.

Si segnala inoltre che tutti gli alunni della classe 2a elementare sono stati messi in quarantena a causa della positività di uno di loro al Covid-19 e saranno sottoposti al protocollo sanitario previsto.”

Il sindaco invita i propri cittadini al rispetto delle norme anche alla luce dell’ultimo decreto: “Vi invito a leggere il DPCM che è stato siglato oggi per allinearvi alle prescrizioni anticovid da seguire per i prossimi 30gg. Rinnovo l’invito al rispetto delle regole.”