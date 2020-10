Quattro positivi a Montafia, tra cui uno studente della scuola media: sospese le lezioni per la sua classe

Dopo Monale, anche Montafia presenta diversi casi di persone positive al Covid19.

Come si legge in una nota pubblicata dal sindaco Giovanni Marchese sul sito del Comune il primo caso è stato registrato lo scorso 26 settembre. I suoi contatti erano già stati tutti individuati e sono stati monitorati dall’ASL, nel giro di un paio di giorni i positivi sono arrivati a 4, tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare. Sono tutti in isolamento domiciliare, tra di loro anche un ragazzo che frequenta la prima media.

Per sicurezza sono state sospese le lezioni per la classe del ragazzo ed è stata attivata dall’Asl la procedura di verifica dei contagi, tra oggi e domani saranno eseguiti i tamponi sui compagni di classe; l’obiettivo è di riuscire a ripartire con le lezioni in massima sicurezza da lunedì.

Il Comune, nella nota del 27 settembre, ricorda: “Per impedire che si alimentino nuovi casi nel nostro Comune, vi chiedo di osservare le disposizioni previste, in particolare esorto i titolari degli esercizi commerciali a rispettare e far rispettare rigorosamente le regole imposte dai Decreti. Vi esorto ad essere responsabili: è indispensabile che tutti rispettino le distanze e usino le idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico e quando le distanze non possano essere rispettate (aree gioco, giardini, spazi antistanti ai negozi, bar, scuole). Particolare attenzione chiedo alle famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequentano la scuola: teneteli a casa se presentano febbre o sintomi assimilabili a forme influenzali (tosse, raffredore, mal di gola…). Ricordo che è vietata ogni forma di assembramento. Comprendo il disagio che queste regole comportano ma vi esorto a rispettarle perchè dalla responsabilità di ciascuno di noi dipendono il bene e la salute di un’intera comunità”.

Infine il primo cittadino invita la popolazione a scaricare l’app “Immuni” utile per favorire un più veloce tracciamento dei contagi.