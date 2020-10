“Pulite il Rio di Quarto! Ogni volta che piove quei cortili vanno a bagno!”

Il Consigliere Comunale del Comune di Asti di Uniti si Può, Mauro Bosia, scrive a Regione e a Comune per il problema del Rio di Quarto.

“Dopo la grande pioggia della scorsa notte, diversi cortili di Quarto sono nuovamente stati inondati dalle acque del Rio che ormai, pieno di detriti, ha l’alveo al livello del piano dei cortili” spiega Bosia. “Per questo motivo abbiamo scritto alla Regione (che è la principale responsabile dei corsi d’acqua) e al Comune (che ha il compito di realizzare i lavori predisposti e finanziati dalla regione) affinché intervengano con la massima urgenza. La Regione è al corrente della situazione da anni e non può arrecare nessuna scusa per non intervenire. Cirio faccia meno passerelle elettorali e pensi alla manutenzione idrogeologica del territorio: territorio che, come abbiamo purtroppo potuto constatare in questi giorni, ne ha davvero tanto bisogno.”

Di seguito la lettera inviata a Regione e Comune di Asti corredata di foto: Lettera Rio Quarto con foto