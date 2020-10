Pronti ad agire, insieme possiamo: secondo appuntamento con il ciclo di conferenze del Rotary Club di Alba

Il secondo appuntamento del ciclo di incontri “Pronti ad agire. Insieme possiamo”, organizzato dal Rotary Club di Alba, si terrà martedì prossimo 13 ottobre, alle 18, nella Sala convegni del Palazzo Banca d’Alba, via Cavour, 4 e svilupperà il tema “Il lavoro e il valore all’epoca dei Robot. Intelligenza artificiale e nuova occupazione”.

Il dibattito, a tre voci, vedrà l’intervento di Dunia Astrologo, già Direttrice della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci Onlus, ora membro del Comitato Scientifico, Andrea Surbone, scrittore, editore e viticoltore, e Pietro Terna, già Professore ordinario di Economia all’Università di Torino e già Segretario di Confindustria Piemonte. I relatori – di formazione ed esperienze diverse – si confronteranno sull’effetto che l’intelligenza artificiale avrà sulla occupazione, per indagare il problema a fondo, cercando una sintesi comune, una riflessione condivisa sul dibattito in corso. Dunia Astrologo porterà la sua concretezza, esaminando le potenzialità alternative dell’innovazione tecnologica al modello capitalistico; Pietro Terna, studioso dei modelli di simulazione per le scienze sociali e per la policy, con la sua fantasia narrerà un mondo dell’abbondanza in cui svaniscono i prezzi, mentre Andrea Surbone, fondatore a Torino dell’Hiroshima mon amour, uno storico locale underground, presenterà un’utopia priva del paradigma del denaro.

La partecipazione alla conferenza è gratuita, aperta a professionisti, imprenditori, insegnanti, studenti e a tutti coloro che sono interessati agli argomenti trattati e potrà essere sia in presenza, con posti limitati e nel rispetto delle norme di sicurezza in materia COVID-19, sia in streaming attraverso l’accesso al canale Youtbe del Rotary Club di Alba.

A tutti gli iscritti verrà inviato apposito link per la partecipazione online, nonché, su richiesta, un attestato di

partecipazione. Per adesioni in presenza o in streaming: alba@rotary2032.it