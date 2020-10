Preti, briganti, nobili, settimini e masche: appuntamento con “I Narratempo” in località Borgomale ad Asti

Località Borgomale, a pochi passi da Asti in zona corso Alba, con le sue vallate verdi e i suoi boschi farà da cornice alla compagnia teatrale dei Narratempo.

Dopo la partecipazione ad AstiTeatro con “Na vira a Ast iera n’Ostu”, la compagnia riporterà in vita la magia che popola da secoli la zona, accompagnando gli spettatori in una breve passeggiata tra personalità del passato: preti, briganti, nobili, settimini e masche. Un viaggio che sta a metà tra teatro, natura e storia. Un modo per entrare in una dimensione diversa, in un periodo storico passato e misterioso, dimenticando per un attimo di essere nel 2020.

L’appuntamento è per domenica 11 ottobre, alle 15 nel parcheggio antistante la scuola elementare San Carlo, in corso Alba. Costo 5 euro per sacchetto merenda. Nel rispetto delle normative anti-Covid19 sono previsti diversi gruppi di cammino composti da 15 persone, seguite da un accompagnatore. Per informazioni e prenotazioni: 3881447237.