Presidio dei precari della scuola davanti alla Prefettura di Asti

Mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 14.30 i sindacati FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda Unams hanno organizzato un presidio/flash mob delle lavoratrici e lavoratori precari della scuola per un piano di stabilizzazioni attraverso procedure concorsuali straordinarie.

Le richieste sono:

• stabilizzare tramite prova orale e valutazione di titoli i docenti con tre anni di servizio: l’unico ‘nodo per garantire in tempi brevi e certi la copertura delle cattedre e la continuità didattica.

• stabilizzare su sostegno tramite prova orale i docenti specializzati: personale già selezionato per garantire la continuità didattica agli alunni con disabilità.

• lo svolgimento in presenza delle prove in piena epidemia esclude tutti i precari in situazione di quarantena in concomitanza della prova e contribuisce ad aumentare il rischio dei contagi.

• avvio dei percorsi abilitanti a regime per tutti e in particolare per i docenti con 3 anni di servizio.