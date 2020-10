Presentato il nuovo corso di scuola superiore serale a Canelli del CPIA

Anche a Canelli c’è finalmente la possibilità di riprendere gli studi superiori in orario serale per chi ha dovuto interromperli a causa di motivi personali o lavorativi. Ieri sera nel Salone delle stelle del Comune di Canelli si è tenuta la presentazione del nuovo corso di studi superiori per Perito meccanico, sorto in collaborazione tra Istituto Statale Istruzione Adulti e Istituto Tecnico Artom, grazie all’interessamento del Comune di Canelli.

All’incontro hanno partecipato 30 persone interessate, di cui 27 già iscritte al corso. Erano presenti i dirigenti Davide Bosso del CPIA e Franco Calcagno dell’Artom, l’assessore all’istruzione del Comune Raffaella Basso, la responsabile della sede di Canelli del CPIA prof.ssa Piercarla Mossino e alcuni insegnanti del corso. In rappresentanza dell’amministrazione provinciale, è intervenuto a distanza Andrea Giroldo, consigliere delegato all’offerta formativa e il dimensionamento scolastico. Il dirigente Bosso ha presentato con soddisfazione l’ulteriore ampliamento dell’offerta formativa del CPIA che consente agli studenti adulti di ottenere il Diploma di maturità in soli tre anni, frequentando la sera.

Il percorso è caratterizzato da un’impostazione organizzativa, metodologica e didattica specificatamente rivolta agli studenti di età adulta, incentrata sull’apprendimento per competenze e altamente professionalizzante.

Il progetto nasce dall’esigenza di garantire anche nella zona del canellese e nelle aree limitrofe un corso di studi pensato per persone che hanno prematuramente interrotto gli studi e che desiderano completarli, che vogliono acquisire nuove competenze immediatamente spendibili nel mondo produttivo e che necessitano di una riqualificazione professionale per ricoprire nuovi ruoli in ambito lavorativo, vista la crescente richiesta di personale qualificato legato al settore enomeccanico in cui operano molte aziende del territorio.

Le lezioni si terranno a partire dalla prossima settimana presso la sede del CPIA, piazza della Repubblica 3 e presso l’Istituto Artom, via Asti 16/18.

Per maggiori informazioni https://cpia1asti.edu.it/scuola superiore/