Piste ciclabili ad Asti: incontro tra Comune, Asti Cambia, Legambiente e FIAB

Venerdì 9 ottobre il sindaco Rasero, gli assessori Berzano e Morra insieme ai tecnici comunali hanno incontrato alcuni rappresentanti delle associazioni Asti Cambia, Legambiente e FIAB.

Obiettivo: porre le basi per lo sviluppo di progetti di piste ciclabili in città per una mobilità sostenibile che, integrandosi nella pianificazione della viabilità dei trasporti, ha l’obiettivo primario di ridurre l’impatto ambientale rendendo gli spostamenti più efficienti e veloci.

“A conferma dell’importanza della sostenibilità ambientale a supporto della mobilità, questa Amministrazione ha avviato un tavolo partecipato sulla mobilità sostenibile per consentire la più ampia partecipazione della cittadinanza in un’ottica di collaborazione sinergica” ha dichiarato Berzano.

L’incontro si è concluso con la disponibilità da parte di Asti Cambia a dare un contributo alla scelta degli interventi prioritari ed anche ad aiutare nella definizione dei piani di comunicazione alla cittadinanza e di educazione nelle scuole.