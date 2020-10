Piovà Massaia, interrogato dai Carabinieri per un atto vandalico confessa l’omicidio della madre di tre anni prima

A Piovà Massaia un operaio di 50 anni ha confessato nella giornata di ieri, martedì 13 ottobre, durante un interrogatorio dei Carabinieri di Cocconato dove l’uomo era accusato di atti vandalici, l’omicidio della madre di 90 anni avvenuto tre anni prima.

L’operaio era stato convocato dai Carabinieri in seguito alla denuncia di una ragazza che si era trovata l’auto vandalizzata nel parcheggio di un distributore di benzina, ed in seguito alle telecamere di sorveglianza, le forze dell’ ordine erano riuscite a risalire a lui. Durante l’interrogatorio l’uomo però ha raccontato agli investigatori l’omicidio della madre avvenuto per soffocamento con un cuscino; la sua versione è al vaglio degli inquirenti e da verificare ed per questo motivo è stato disposto anche la riesumazione del corpo della donna.

fonte www.quotidianopiemontese.it