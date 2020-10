Piemonte, il presidente del Consiglio regionale esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dalla drammatica ondata di maltempo

Riceviamo e pubblichiamo la nota del presidente del Consiglio Regionale del Piemonte, Stefano Allasia.

A nome del Consiglio regionale esprimo solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite dalla drammatica ondata di maltempo che ha interessato nelle ultime 24 ore molte zone del Piemonte. Purtroppo sempre più frequentemente fenomeni climatici estremi provocano situazioni di grave emergenza con morti e devastazioni. Un pensiero di forte preoccupazione va ai numerosi dispersi nella speranza che nelle prossime ore non giungano tragiche notizie. Infine rivolgo un sentito ringraziamento ai soccorsi: ai Vigili del fuoco, alla Protezione Civile, ai numerosi volontari e a tutti coloro che in queste ore stanno soccorrendo e aiutando con abnegazione le popolazioni in difficoltà