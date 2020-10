Percorsi di arte e di storia nelle terre degli Asinari di San Marzano e dei Verasis

L’Associazione “Confraternita di San Gerolamo” ONLUS di Costigliole d’Asti propone ormai da anni, un evento autunnale al Museo “Arte Sacra” istituito presso la Chiesa della Confraternita di San Gerolamo o dei Battuti Bianchi e quest’anno, causa problematiche covid, anche nella vicina Parrocchiale.

L’evento, realizzato grazie al contributo del Lions Club Costigliole d’Asti, propone per domenica 11 ottobre il seguente programma:

Percorsi arte e di storia nelle terre degli Asinari di San Marzano e dei Verasis

Museo “Arte Sacra” presso la Chiesa della Confraternita di San Gerolamo

Rocca dalle 15.30 alle 18.30 per un percorso di arte e tradizione.

Ogni mezz’ora, ingresso gratuito a gruppi, (massimo 15 persone, mascherina obbligatoria), ultimo accesso ore 18,00

Chiesa Parrocchiale “Nostra Donna di Loreto” in Piazza Vittorio Emanuele II alle ore 16.30

Introduce don Giuseppe Pilotto, Parroco Presidente Associazione “Confraternita di San Gerolamo” Onlus

Percorsi…. tra i tesori della parrocchiale e presentazione delle ultime opere restaurate nell’ambito del progetto “Adotta un’opera d’arte”.



“Madonna Addolorata” Anonimo, metà XVII secolo, cm 48 x 58 “In ricordo di Bosia Cirillo – la moglie Franca” 2019,

“San Luigi Gonzaga” Anonimo, fine del XIX secolo, cm 59 x 75 adottato da privato, 2020, “Badalone del coro” G. Conti, 1824, cm 90 x 240, adottato da don Beppe Pilotto, 2020 a cura di don Paolo Prunotto Direttore Commissione Diocesana Arte Sacra-Diocesi di Asti

E tra le pagine di “Astigiani” spunti di storia e cultura… a cura di Sergio Miravalle, Giornalista, Direttore della rivista “Astigiani”

La manifestazione, che per tradizione viene organizzata in onore di San Gerolamo, festeggiato il 30 settembre, sarà l’occasione per fare il punto sui progetti dell’Associazione:

• “Adotta un’opera d’arte” ad oggi sono state restaurate 44 opere

• “Riquadri di statue” insieme per restaurare San Gioacchino e San Giuseppe con il Bambino Gesù”. T. Bisogno Prima Metà del XIX secolo cm. 150 x 50

Con questo progetto si vuole procedere in modo “comunitario” al restauro di opere significative della nostra Parrocchia. Le statue sono “suddivise” in 122 riquadri da 50 € cadauno per il loro recupero complessivo.

• “Amici del Museo Arte Sacra” finalizzato a chi desidera contribuire alla promozione, alla gestione e alla manutenzione del Museo.

Per informazioni consultare il sito web www.museoartesacracostiglioleat.it

L’Associazione “Confraternita di San Gerolamo” ONLUS è stata istituita nel 1997, con lo scopo di operare per il recupero, la salvaguardia e la conoscenza del patrimonio culturale, storico, artistico ed architettonico, sacro e civile, di Costigliole d’Asti. Sorta sotto il patrocinio della Parrocchia “Nostra Donna di Loreto”, presso cui ha sede, prende il nome dall’antica confraternita che trovava il suo punto focale nell’omonima chiesa secentesca.

San Gerolamo, (ca. 345-420), dottore della Chiesa e patrono dei traduttori, raffigurato nella celebre Pala del Petrini che sovrasta l’altare maggiore della Confraternita, fu il primo che tradusse la Bibbia dall’ebraico e dal greco al latino (Vulgata).

L’Associazione, tra le numerose iniziative, sta curando la realizzazione e la gestione del Museo “Arte Sacra” e altri progetti che saranno presentati a cura di don Paolo Prunotto, costigliolese, Direttore dell’Ufficio Diocesano Arte Sacra, cultore e storico d’arte sacra, oggi parroco di Montechiaro d’Asti e di don Giuseppe Pilotto, parroco di Costigliole d’Asti e Presidente dell’Associazione “Confraternita di San Gerolamo” Onlus.

La rivista Astigiani propone nel suo ultimo numero, per la rubrica “C’è da vedere” un ampio servizio dedicato alla storia della chiesa della Confraternita di San Gerolamo scritta da don Paolo Prunotto.

Un tesoro d’arte di tradizioni e leggende che merita di essere conosciuto e scoperto. Tra le molte curiosità anche il Palio di Asti vinto dalla Confraternita costigliolese della Misericordia, o dei Battuti Neri, nel 1785.”

Il Lions Club Costigliole d’Asti segue, da anni, le attività dell’Associazione “Confraternita di San Gerolamo”. Nel 2010 il Club ha “adottato” il dipinto Nostra Donna di Loreto, e, fin dall’iniziale proposta del progetto “Amico del Museo”, ha partecipato con finanziamenti. Ha inoltre aderito nel 2017 al progetto “Riquadri di quadro – Insieme per restaurare San Rocco” e oggi, presidente Mario Narciso, concorre alla realizzazione dell’evento e contribuirà a quelli che saranno proposti nell’anno 2021.