“Perchè un giorno solo non basta”, riunione del Tavolo delle Pari Opportunità di Asti in vista del 25 novembre

Si è riunito ieri, lunedì 19 ottobre, in modalità online, il Tavolo delle Pari Opportunità del Comune di Asti, presieduto dall’assessora Elisa Pietragalla, con la partecipazione di una trentina di Associazioni ed Enti.

Obiettivo della riunione era la creazione del consueto calendario di eventi “Perchè un giorno solo non basta”, realizzato ogni anno in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale controla violenza contro le donne.

Tante le proposte di alto contenuto valoriale, che dovranno tener conto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso.

L’assessora Pietragalla ha evidenziato insieme al sindaco Maurizio Rasero l’importanza di fare rete su tematiche tanto delicate e importanti, soprattutto in momenti difficili come quello che stiamo vivendo ora.