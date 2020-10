Parte la Campagna Nastro Rosa LILT di Asti

E’ stato un anno difficile e complicato in cui l’emergenza Covid ha travolto il Paese mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario.

Ora bisogna riportare l’attenzione sui malati oncologici ancora più provati da paura e solitudine a causa della pandemia. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e le circa 55.000 nuove diagnosi di cancro al seno che si registrano ogni anno non consentono di abbassare la guardia.

Dobbiamo prenderci cura anche di tutte le donne che hanno già vissuto o che vivono l’esperienza del tumore al seno e che necessitano di follow up regolare e di tutte le donne che devono trovare del tempo da dedicare a sé stesse per la prevenzione della patologia oncologica mammaria.

La LILT, Asoociazione Provinciale di Asti, nel mese di ottobre organizza una serie di eventi e iniziative, nell’ambito della “Campagna Nastro Rosa LILT 2020”, per diffondere la cultura della prevenzione del tumore al seno.

Si inizia sabato 3 ottobre con una conferenza dal titolo “NUTRIAMOCI DI PREVENZIONE” che si terrà ad Asti alle ore 15.00 presso il Cinema Lumierè del Don Bosco, C.so Dante 188. Il Presidente della LILT Asti, Dott. Bartolomeo Marino, presenterà le iniziative ed i progetti che la LILT di Asti mette in campo nel mese della prevenzione ed il Dott. Maggiorino Barbero presenterà una relazione sulla diffusione

dei tumori femminili e sui mezzi attualmente disponibili per contrastarli.

Grazie alla Campagna Nastro Rosa della LILT, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso la sede LILT di Asti in via Bonzanigo 32A, previa prenotazione telefonica alla segreteria LILT: 0141/595196.

Ricordiamo gli altri eventi della “Campagna Nastro Rosa LILT 2020”.

Le volontarie dell’ ssociazione organizzano un incontro giovedì 8 ottobre, dedicato ad aspiranti nuovi volontari, in cui presenteranno le iniziative e le attività della LILT di Asti (Ore 16.00-17.00 oppure ore 17.30-18.30 presso la sede LILT di via Bonzanigo 32°. Prenotazione telefonica obbligatoria).

Le volontarie del gruppo di Arteterapia saranno impegnate in due occasioni con bancarelle in cui presenteranno i loro elaborati e raccoglieranno fondi destinati alla prevenzione.

Domenica 4 ottobre la bancarella verrà allestita presso la Chiesetta di Valmanera di Asti dalle ore 9.00 alle ore 10.30 e dalle ore 10.30 alle 12.30 presso il Sagrato della Parrocchia di Viatosto di Asti.

Domenica 11 ottobre la bancarella verrà posizionata presso la Parrocchia Don Bosco di Asti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

Mercoledì 28 ottobre il Dott. Armando Gabriele, psicologo e psicoterapeuta, presenterà, sempre presso la sede LILT di via Bonzanigo 32A, il NUOVO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO che la LILT vuole offrire alla popolazione astigiana (Ore 15.30-16.30 oppure 17.00-18.00. Prenotazione telefonica obbligatoria).

Sabato 31 ottobre si concluderà la Campagna Nastro Rosa con una messa dedicata a tutte le donne colpite dal tumore al seno. La Santa Messa verrà celebrata alle ore 18.30 presso la Chiesa Don Bosco di Asti, C.so Dante 188.