Parroco positivo, messe sospese a Castelnuovo Belbo, Bergamasco, Bruno e Incisa Scapaccino

Le celebrazioni religiose a Castelnuovo Belbo, Incisa, Bruno e Bergamasco sono state sospese. Il parroco del paese don Felice Sanguineti è risultato positivo al Tampone del Covid-19.

A darne comunicazione è stata la Comunità Pastorale Regina dei Martiri – Incisa Castelnuovo Bruno Bergamasco, anche tramite la pagina facebook.

Sono così stati messi in isolamento fiduciario tutti i parroci e i più stretti collaboratori che sono stati a contatto con lui. Nei giorni scorsi il parroco aveva avuto sintomi di febbre e mal di gola. Le celebrazioni di domenica nelle quattro parrocchie sono sospese.

Questa la comunicazione su facebook della Comunità Pastorale S. M. Regina dei Martiri – Incisa Castelnuovo Bruno Bergamasco: “Per domenica 11 ottobre tutte le celebrazioni sono sospese perché don Felice è risultato positivo al tampone per il covid e, di conseguenza siamo tutti in isolamento fiduciario in attesa del tampone. Fino a che non avremo esito negativo dai tamponi non possiamo mettere a rischio la salute delle nostre comunità. Sperando che la situazione si risolva al più presto restiamo uniti nella preghiera”.