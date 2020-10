Pagamento tributi con lavori utili al Comune: a San Damiano d’Asti si può con il baratto amministrativo

Importante opportunità offerta dall’Amministrazione comunale di San Damiano d’Asti a coloro che per problemi economici non sono riusciti a pagare i tributi comunali.

Per tutelare in ogni modo il diritto di ciascun nucleo di preservare le risorse economiche per i bisogni primari, volendo al tempo stesso garantire il rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, l’amministrazione comunale guidata da Davide Migliasso, ha individuato nel baratto amministrativo un’idonea modalità che concilia l’obbligo del pagamento di tributi con le disponibilità economiche del nucleo famigliare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore dei nuclei disagiati.

L’art. 24 della legge n. 164 del 2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

La partecipazione è riservata a residenti di San Damiano d’Asti e con un indicatore ISEE non superiore a € 8.500,00 e che hanno tributi non pagati fino al 31 dicembre 2019, iscritti a

ruolo e non ancora regolarizzati. Gli interessati potranno ritirare il Regolamento e presentare domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e presso l’Ufficio Tributi entro il 31 ottobre 2020.

Intanto da oggi, giovedì 15 ottobre, sono ripresi i controlli sul disco orario su tutto il territorio comunale; “Ho chiesto maggior controllo da parte dei vigili per il rispetto dei limiti di velocità sia nel concentrico che nelle frazioni” ha confermato Migliasso nell’ultima conferenza stampa.

Nel frattempo si è conclusa da parte del settore tecnico manutentivo del comune sandamianese tutta l’attività di trinciatura e potatura ai bordi della strade comunali su tutto il territorio, rimane valida l’ordinanza che dispone la corretta manutenzione da parte dei privati proprietari dei terreni che hanno arbusti, siepi o canneti a bordo delle strade.