Ottobre, Campagna Nastro Rosa: le iniziative della LILT di Asti aperte dalla conferenza “Nutrirsi di salute”

“Nutrirsi di salute” è il titolo della conferenza organizzata dalla Lilt di Asti nel mese della prevenzione. Al tavolo dei relatori Bartolomeo Marino (presidente Lilt Asti) e il Rino Barbero (primario Ostetricia e Ginecologia del Massaia), introdotti da Gianni Miroglio (vicepresidente Lilt Asti). In sala, al cinema Lumière, spiccava il colore rosa quello dei nastri, delle mascherine e delle magliette di “Asti in rosa”, manifestazione che quest’anno non si è tenuta causa Covid.

Dopo i saluti istituzionali con l’assessore Mariangela Cotto (in rappresentanza del sindaco Rasero), il presidente della Provincia Paolo Lanfranco e Claudio Lucia, presidente dell’Ordine dei Medici, le parole introduttive di Marino con due messaggi: uno rivolto alle donne, invitate a “fare attenzione ai piccoli segnali” e alla prevenzione, l’altro ai medici spronati a “lavorare con passione”. Nell’intervento di Barbero, grande attenzione a prevenzione, diagnosi precoce e screening, stili di vita e alimentazione, illustrando anche terapie e vaccini. Durante la conferenza sono stati assegnati i riconoscimenti “Donna Nastro Rosa 2020” a due donne che si sono distinte nella prevenzione dei tumori femminili: l’ostetrica Dina Calosso ed Elda Feyles, primario di Anatomia Patologica.

Così si è aperto il mese della prevenzione del tumore al seno: ogni anno circa 60 mila diagnosi in Italia, dato che non consente di abbassare la guardia. Con lo slogan “Prenditi cura di te”, anche quest’anno la campagna Nastro Rosa della Lilt consentirà visite senologiche gratuite: per tutto il mese nella sede Lilt di Asti (in via Bonzanigo 32A), su prenotazione (0141/595196).

Ma nel programma di “Campagna Nastro Rosa” ci sono altri eventi dall’incontro per nuovi volontari al nuovo servizio di supporto psicologico.

IL PROGRAMMA DI CAMPAGNA NASTRO ROSA.

Giovedì 8 ottobre, le volontarie dell’associazione organizzano un incontro dedicato ad aspiranti nuovi volontari: saranno presentate le iniziative e le attività della Lilt Asti (16-17 oppure 17.30-18.30 nella sede Lilt di via Bonzanigo. Prenotazione obbligatoria).

Domenica 4 ottobre le volontarie del gruppo di Arteterapia allestiranno la bancarella di raccolta fondi davanti alla Chiesetta di Valmanera (dalle 9 alle 10.30) e sul sagrato della parrocchia di Viatosto (dalle 10.30 alle 12.30). Domenica 11 ottobre la bancarella sarà al Don Bosco (dalle 8.30 alle 12.30) e dalle 18 alle ore 19.30. Mercoledì 28 ottobre il dottor Armando Gabriele, psicologo e psicoterapeuta, presenterà il nuovo servizio di supporto psicologico della Lilt (ore 15.30-16.30 oppure 17-18, con prenotazione telefonica obbligatoria). Sabato 31 ottobre si concluderà la Campagna Nastro Rosa con una messa dedicata a tutte le donne colpite dal tumore al seno: alle 18,30 al Don Bosco (corso Dante 188).

Per le prenotazioni: Lilt, 0141/595196.