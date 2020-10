La prima edizione del nuovo evento dedicato alla denominazione Nizza DOCG e alle eccellenze enogastronomiche del Monferrato ha generato un flusso di oltre 300 partecipazioni distribuito nell’arco delle tre giornate dedicate al pubblico e a quella dedicata agli operatori.

“Il Nizza è stato in grado di smuovere le coscienze rendendo tutti più consapevoli di cosa è e di cosa può diventare il Nizza Docg e quanto sia prezioso avere un gruppo di persone motivate e appassionate che lavorano a un progetto.” commenta Mauro Damerio, Presidente dell’Enoteca Regionale di Nizza. “Questo evento ha permesso di rafforzare ulteriormente le sinergie tra l’Associazione, l’Enoteca e la Città di Nizza Monferrato.” conferma Gianni Bertolino, Presidente dell’Associazione Produttori del Nizza.

di 114 Galleria fotografica "Il Nizza è" Prima edizione









“Il Nizza è” nato dalla volontà dell’Enoteca Regionale di Nizza in collaborazione con l’Associazione Produttori del Nizza e la Città di Nizza Monferrato con il patrocinio del Consorzio della Barbera d’Asti e Vini del Monferrato e il supporto del Rotary Club Canelli-Nizza Monferrato e della delegazione astigiana dell’AIS (Associazione Italiana dei Sommelier) ha coinvolto non solo un pubblico locale, ma si sono registrate adesioni anche dalla Lombardia e dalla Liguria segnale che il progetto di valorizzazione del territorio dei 18 Comuni del Nizza Docg, a partire da Nizza Monferrato, è stato in grado di sensibilizzare più realtà.

“Con orgoglio possiamo affermare che la denominazione “Nizza Docg” è ormai una realtà che ha saputo coinvolgere oltre ai produttori, anche il territorio noto per l’importante produzione vinicola di qualità: insieme si è fatta tanta strada. Tutti i Comuni della denominazione stanno dimostrando un forte commitment e ognuno la promuove con attività mirate. Come Associazione Produttori del Nizza stiamo portando avanti il progetto di valorizzazione di queste realtà attraverso azioni mirate sui social media e sui media tradizionali. Inoltre, all’interno del nostro portale istituzionale www.ilnizza.net abbiamo ampliato la sezione “territorio” per raccontare le peculiarità di tutti i 18 Comuni a partire da Nizza Monferrato.” commenta Gianni Bertolino, Presidente dell’Associazione Produttori del Nizza.

Si è registrato un buon riscontro su tutte le attività proposte da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre che prevedevano visite guidate nelle sale di Palazzo del Gusto, degustazioni guidate e due cene tematiche nel ristorante interno dell’Enoteca Regionale – “La Signora in Rosso – rispettivamente “Terroir e Tradizione” e “Terroir e Innovazione” per il grande pubblico e banchi di assaggio e masterclass per gli operatori.

“Con grande soddisfazione ho visto come il coraggio di aver organizzato un evento di questo livello, tra le molteplici difficoltà del momento, abbia realmente pagato in termini di qualità e numeri: la riscoperta del Palazzo del Gusto attraverso un percorso di degustazioni proposte con livello superiore alla media, rappresenta il miglior viatico per accrescere la nostra forza di promozione del territorio. Il connubio con i piatti offerti da La Signora in Rosso, preparati seguendo le ricette delle nostre tradizioni e proposti con i migliori abbinamenti possibili, sempre di più favorisce la possibilità di scoprire con piacere ed orgoglio bottiglie con il nome della nostra città sulle tavole di tutto il mondo. Il mio ringraziamento va quindi all’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato, all’Associazione Produttori del Nizza e all’AIS per il prezioso servizio prestato per ed in collaborazione con l’amministrazione.” conclude Marco Lovisolo, Assessore alla Promozione Sviluppo della Città di Nizza Monferrato.