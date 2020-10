Operatore socio-sanitario: selezione aperte all’EnAIP di Asti

Nella sede EnAIP di Asti sono aperte le iscrizioni alle selezioni per il corso di OSS, Operatore Socio Sanitario.

Il corso ha una durata biennale (500 ore di cui 220 stage all’anno), ed è finanziato da Regione Piemonte. Si svolgerà presso la sede EnAIP di Asti da dicembre 2020 a giugno 2022 ed è destinato a 20 donne e uomini in possesso dei seguenti requsiti:

– Disoccupati (almeno la metà +1 degli iscritti) o occupati maggiorenni con un livello minimo di scolarità pari alla licenza di scuola secondaria di 1° grado (scuola media inferiore); per i cittadini italiani / comunitari / di Paesi equiparati, il titolo di studio conseguito all’estero deve essere esibito con dichiarazione di equipollenza, quello dei cittadini extracomunitari deve essere conseguito in Italia e presentato con l’iscrizione (comunicazione Reg. Piemonte n. 35995 del 01/08/2013);

– i cittadini stranieri devono essere in possesso del regolare permesso di soggiorno;

– superamento della prova di ammissione (posti riservati: 4 cittadini stranieri, almeno 8 persone con licenza di scuola secondaria di 1° grado);

– per gli ammessi al corso: possesso di certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico competente dell’Agenzia Formativa o dell’ASL.

DOMANDE DI ISCRIZIONE

Le domande possono essere presentate dal 23 ottobre al 3 novembre 2020 (entro le ore 12) presso EnAIP Asti, sul modulo disponibile presso la segreteria.

Il corso è gratuito (ad esclusione di 1 marca da bollo di € 16,00 come da normativa vigente).

La PROVA DI AMMISSIONE sarà composta:

– Questionario di 40 domande a risposta chiusa su: cultura generale, attualità, logica, aritmetica, geografia, salute, lingua italiana.

Per i primi 45 della graduatoria:

– Una simulazione relativa all’analisi di un caso sottoposto al/la candidato/a, (a scelta dell’agenzia, come da scheda corso, in forma scritta o ora le

– Un colloquio finalizzato alla valutazione di alcuni prerequisiti ritenuti utili allo svolgimento della professione, quali capacità di comunicazione e di relazione, sensibilità alle problematiche socio-sanitarie, motivazione e attitudine, disponibilità al confronto, autonomia e iniziativa.

INCONTRO INFORMATIVO OBBLIGATORIO

Il giorno 05/11/2020 il candidato riceverà via e-mail un opuscolo informativo. Finito di leggere l’opuscolo e comprese tutte le informazioni, per essere ammessi alla prova di selezione del questionario è obbligatorio inviare conferma di lettura e rispondere a 3 domande che saranno inviate insieme all’opuscolo (seguendo le indicazioni e i tempi comunicati nel testo della mail).

Questa modalità richiede una capacità minima di usare i più comuni strumenti tecnologici (mail, cellulare o PC).

Qualora il candidato ritenesse di non poter garantire l’utilizzo di tali strumenti è pregato di segnalarlo alla segreteria del CSF: previo appuntamento telefonico potrà utilizzare una postazione PC della sede ENAIP di Asti.

Prove di ammissione (test scritto, simulazione di un caso studio e colloquio) – Si svolgeranno secondo modalità che verranno comunicate nell’opuscolo informativo.

La frequenza è obbligatoria: per sostenere le prove finali l’allievo/a non dovrà aver superato il 10% delle assenze sul monte ore complessivo.

PROVA FINALE

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte a una Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’art. 24 – L.R. n. 63/1995 e succ. integr. Agli allievi idonei verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 – L. 845/1978.

Per informazione rivolgersi a: ENAIP ASTI, via del Varrone 54 0141-353199 dal lunedì al giovedì 9-13 /14-17, venerdì 9-13.