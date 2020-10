Nuovo spostamento temporaneo del mercato cittadino del sabato in base alle direttive sulla sicurezza stabilite dalla Questura di Cuneo

Mercato albese del sabato in sicurezza a partire da questo fine settimana. In seguito alle riunioni coordinate dalla Questura di Cuneo, alla presenza delle varie forze dell’ordine e dell’amministrazione albese, per una città a prova di emergenza sanitaria e in considerazione della crescita dei contagi a livello nazionale, è stato richiesto al Comune di Alba di spostare nuovamente, in modo temporaneo, il mercato cittadino del sabato di via Vittorio Emanuele II, piazza Risorgimento e via Cavour nell’area dell’ex tribunale, tra piazza Sarti, corso Torino e piazzetta Bubbio. La richiesta riguarda anche il Mercato della Terra di piazza Pertinace che sarà traslocato in piazza San Paolo. Il sindaco Carlo Bo, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi le prescrizioni del Questore Emanuele Ricifari, ha firmato l’ordinanza per il mercato che sarà in vigore per due fine settimana e che prevede la sospensione del mercato sabato 24 ottobre nella giornata della tappa Alba-Sestriere del Giro d’Italia.

“Si tratta di accorgimenti che Prefettura e Questura hanno chiesto per diradare il flusso di persone e favorire il distanziamento nel centro storico cittadino – spiega l’assessore al Commercio e Polizia municipale Marco Marcarino -. Il provvedimento fa parte di una serie più ampia di azioni preventive concordate in sinergia anche con Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia municipale. Ringraziamo i mercatali per la collaborazione e la pazienza, chiedendo a tutti di rispettare le norme e insieme scongiurare nuovi stop”.