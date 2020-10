Nuovo singolo per Stefano Zonca, esce “Il Tempo per noi”

Esco oggi, venerdì 2 ottobre, in tutte le piattaforme web e social “Il tempo per noi” il nuovo singolo del cantautore astigiano Stefano Zonca.

Un brano rock positivo, diretto e spensierato che racconta la volontà di lasciare da parte le paure e riuscire a prendersi del tempo per ciò che vale veramente nella vita di una persona, con chitarre elettriche e sintetizzatori come biglietto da visita per il nuovo pezzo. “Siamo legati da paure di dover sempre dimostrare qualcosa a qualcuno, di vincere sempre e raggiungere degli status symbol, che credono di farci felici. Questa “corsa” rischia di farci perdere il ciò che la vita ci offre oppure la possibilità di amare anche le piccole cose, le persone che ci stanno accanto, senza dovere sempre aver paura di lasciarsi andare alle emozioni ” spiega il cantautore.

La Produzione Artistica di questo brano è stata affidata a Davide Ghione, che ha curato con Stefano gli arrangiamenti. Sempre Davide Ghione ha registrato il brano nel suo V3Recording Studio di Treville (AL). Dario Fiume invece si è occupato di suonare la batteria nel pezzo nuovo di Stefano.

Il videoclip è stato realizzato dallo stesso Stefano tra Agliano Terme e Trino Vercellese: “Quest’estate i miei live sono partiti da Trino, perciò visitando la cittadina mi sono accorto di alcuni murales ed allora mi è venuta l’ispirazione di fare un video ispirandomi ai fumetti, mentre per Agliano, ho voluto omaggiare la piazza del castello, tra l’altro quest’ultima è stata abbellita con pitture che raffigurano i giochi di una volta, perciò non ho esitato a girare il videoclip lì.”

“Il Tempo per noi” è il primo dei due singoli che chiuderanno la fase musicale di Stefano: iniziata con “E’ ora di uscire”, “Il tempo per noi” ed un altro singolo previsto per fine novembre, andranno a comporre la raccolta “Diario di un ragazzo semiserio”.