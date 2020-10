Nuovo singolo per il cantautore astigiano Luca Fogliati

È uscito venerdì 9 ottobre il nuovo singolo di Luca Fogliati, “Lo Specchio”, registrato dal cantautore astigiano a Mantova in versione acustica durante la finale del concorso “La settima nota”, insieme al papà Giuseppe, lo scorso 29 giugno.

Il brano, scritto all’età di 16 anni da Luca, è, come spiega lui stesso “una canzone che parla dei facili pregiudizi da parte della gente, sempre pronte a puntare il dito sugli altri senza mai avere il coraggio e l’umiltà di guardarsi allo specchio.”

“Lo Specchio” è stato inserito in una compilation dal titolo “I cantautori del nuovo millennio”, ideata e prodotta dalla casa discografica milanese Long Digital Playing insieme a LS studio.

“Ringrazio tutto lo staff del concorso “La settima nota” per la grandissima professionalità. Concorsi così fanno bene alla musica. – ci tiene a sottolineare Fogliati con un pensiero rivolto ai cantautori come lui – Vi invito a iscrivervi alla prossima edizione della settima nota perché è un esperienza da non perdere.”