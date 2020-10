Nuovo DPCM, la rabbia di Rasero: “Preso per i fondelli, il premier ancora una volta gioca allo scarica barile”

Non ha gradito quanto previsto dal nuovo DPCM il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, che con un video su facebook ha espresso tutta la sua rabbia.

“Se l’ultima volta mi sono definito inc….. nero questa volta mi definisco un po’ preso per i fondelli, perchè ho atteso il DPCM tutto il giorno e quando esce mi trovo come sorpresa che il nostro buon Ponzio Pilato se ne lava ancora le mani e trasferisce sui sindaci delle responsabilità che sono del Governo. Dire a noi di provvedere al coprifuoco, chiudere vie e piazze, non ha veramente senso in considerazione del fatto che non sono i sindaci che controllano le forze dell’ordine, cosa che fanno i prefetti e quindi una responsabilità di questo tipo non spetta di sicuro a noi.

Ma il nostro presidente del consiglio dei ministri ha voluto ancora una volta giocare allo scarica barile” ha dichiarato Rasero nel video.