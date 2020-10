Nuovo DPCM, ANCI Piemonte: “Collaborazione e unità per superare la crisi”

“ANCI Piemonte è al fianco dei sindaci e dei territori con un’intensa attività di studio e di valutazione dei documenti, delle norme e delle questioni di interesse primario per la Pubblica Amministrazione locale. Il nuovo DPCM ha messo in difficoltà enti e cittadini, raccogliamo quotidianamente le segnalazioni dei sindaci ma siamo coscienti del fatto che viviamo un momento particolarmente delicato. Le proteste messe in atto negli ultimi giorni da alcuni facinorosi sono inaccettabili per una regione come il Piemonte”. Lo afferma il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro, dopo i fatti di cronaca avvenuti a Torino.

“Faccio appello al grande senso di responsabilità dei cittadini piemontesi e ringrazio gli amministratori locali per la grande coesione dimostrata – prosegue Corsaro -. In un momento in cui le istituzioni sono chiamate a dare il buon esempio, la collaborazione e l’unità dei sindaci sono fondamentali per superare la crisi e per fornire ai cittadini, ove possibile, tutte le informazioni, le garanzie e gli aiuti che ci vengono richiesti”.