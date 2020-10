Nuova veste grafica per il sito web del Centro Servizi Volontariato Asti e Alessandria

Nuova struttura e nuova veste grafica per la comunicazione web del Centro Servizi Asti e Alessandria per facilitare la lettura e la navigazione

Il CSVAA ha infatti scelto di ottimizzare i suoi due principali canali di comunicazione web, sito internet e newsletter, “sia perché è necessario essere al passo con le nuove esigenze di una società sempre più on line, sia perché l’emergenza Covid ha ribadito come il mondo virtuale possa divenire l’unico mezzo di interazione e informazione per la comunità” come affermano dal Centro stesso.

L’obiettivo era quindi mettere a punto strumenti di ancor più facile accesso, consultazione e lettura.

La rinnovata newsletter proporrà tre aree tematiche: “In evidenza” con le principali novità di interesse per gli ETS, soprattutto in ambito legislativo e fiscale; “CSVAA informa” che accoglierà notizie utili per la “vita” delle Associazioni e per chi intende avvicinarsi al mondo del volontariato (opportunità formative, di finanziamento, ecc); “Notizie dalle Associazioni”, uno spazio quindi ancora tutto dedicato a progetti, iniziative ed eventi degli ETS.

Il colore blu resterà il leitmotiv della comunicazione del CSVAA, della newsletter ma anche del rinnovato sito internet ed entrambi offriranno più spazio alle immagini capaci, più delle parole scritte, di indirizzare con velocità gli utenti verso ciò che maggiormente interessa.

Il nuovo sito del CSVAA (vedi QUI), on line da oggi, giovedì 1 ottobre, sarà visionabile e navigabile in modo semplice da qualsiasi dispositivo, pc, tablet, telefono cellulare, permettendo a chiunque e in ogni momento di reperire le informazioni di interesse.

Più facile sarà orientarsi tra le sezioni e reperire i contenuti cercati.

Ha infatti una struttura semplificata con quattro sezioni principali: “CSV” dove è possibile reperire informazioni in merito a “chi sia” il CSVAA con tutti i contatti; “Cosa facciamo” che accoglie informazioni utili in merito alle diverse attività svolte dal CSVAA con la modulistica per accedere ai servizi; “Focus”, una sezione dedicata ai documenti legislativi e informativi su tematiche di particolare importanza per il mondo del Volontariato (quali area fiscale, legale, assicurativa, 5×1000); “Notizie” dove si trova lo “storico” di quanto pubblicato sul sito così come i Bandi di interesse per il Terzo Settore.

Attraverso il sito sarà inoltre possibile, come già in passato, iscriversi alla newsletter del CSVAA.