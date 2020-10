Numerose segnalazioni su falso sito della Polizia di Stato

Continuano ad arrivare numerose segnalazioni alla Polizia di Stato su una pagina web riproducente il sito della Polizia di Stato, nella quale l’utente viene avvisato di avere 12 ore per pagare una multa di 591 euro per evitare l’arresto per aver visitato siti pedopornografici.

Nella pagina appare una sezione nella quale inserire i propri dati anagrafici e quelli della carta di credito, dalla quale i criminali preleveranno la somma richiesta.

Si tratta di un tentativo di estorsione vera e propria, in caso di visualizzare tale messaggio è possibile, nonchè doveroso, segnalarlo al sito https://www.commissariatodips.it/…/segnala-online/index.html

Le Forze di Polizia per riscuotere multe o altri pagamenti si avvalgono dei comuni sistemi di riscossione e non minacciano gli utenti. Si consiglia di non aprire link, non inserire dati personali/bancari e qualora foste vittime di questo tentativo di estorsione, bisogna mantenere la calma, spegnere il device e alla riaccensione fate una scansione sul dispositivo utilizzato con un antivirus aggiornato.