Notebook in comodato d’uso per la didattica a distanza: aperto il bando al Giobert di Asti

Nel giro di pochi giorni l’orario della didattica è stato stravolto più volte. Gli istituti superiori hanno dovuto in un primo momento adeguarsi al Decreto regionale che indicava una suddivisione delle ore in presenza e a distanza al 50% per poi riformulare la nuova offerta didattica secondo il DPCM del 25 ottobre che ha portato la frequenza scolastica in presenza alla quota del 25% con DAD al 75%, dal 26 ottobre al 24 novembre.

Al Giobert di Asti, ad esempio, come segnalato dalla stessa dirigente scolastica Patrizia Ferrero in una comunicazione ufficiale, in poche ore gli orari sono stati adeguati con urgenza con l’obiettivo di far ruotare il più possibile le materie tra modalità in presenza e modalità a distanza.

Sempre al Giobert, una delle scuole superiori di Asti maggiormente colpite nei giorni scorsi dai contagi con numerose classi poste in quarantena fiduciaria, è stato indetto inoltre un bando per l’assegnazione di 10 pc portatili.

Possono presentare la propria candidatura gli studenti dell’Istituto che non abbiano un dispositivo idoneo per la fruizione della Didattica a Distanza e che siano dotati di connessione alla rete internet tramite Wi Fi oppure tramite hotspot da telefono cellulare.

Ulteriore requisito richiesto è il possesso di una attestazione ISEE, fino a 26.000 euro, in corso di validità necessaria per determinare allo stato di bisogno e quindi alla posizione in graduatoria.

Per partecipare al bando è necessario compilare la richiesta (QUI) che dovrà essere inviata in pdf insieme alla copia della carta di identità del sottoscrittore e della copia dell’attestazione ISEE in corso di validità (anche questa in formato pdf oppure immagine). La documentazione dovrà essere inviata via email all’indirizzo: segreteria@giobert.it, entro le ore 13 di giovedì 29 ottobre. Gli assegnatari verranno contattati via posta elettronica al fine di organizzare la consegna del notebook.

La durata della concessione in comodato è legata alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il bando completo è scaricabile sul sito dell’Istituto, QUI.