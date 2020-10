Nizza, sostituiti gli infissi del Palazzo del Comune: “Meno sprechi e più comfort”

A Nizza Monferrato la riqualificazione energetica ha come simbolo nientemeno che il Palazzo del Comune, oggetto negli scorsi giorni di alcuni lavori volti alla sostituzione dei precedenti infissi, divenuti obsoleti e poco pratici.

Come spiega il vice-sindaco Pier Paolo Verri, i nuovi infissi in legno, approvati dalla Soprintendenza, portano con sé una serie di vantaggi: “Innanzitutto ci sarà meno dispersione termica, con conseguente risparmio per le casse del Comune. In parallelo con la riduzione degli sprechi aumenterà il comfort per i dipendenti e per gli utenti, precipuamente sotto l’aspetto acustico”.

Il totale dell’investimento è di 100.000 euro, a cui se ne aggiungeranno altrettanti per la sostituzione degli infissi al campo sportivo Bersano, in programma entro quest’anno. Obiettivo dell’amministrazione comunale è la riqualificazione energetica di tutti i palazzi comunali: il prossimo a essere interessato dagli interventi di miglioramento sarà nei mesi successivi Palazzo Cavour.