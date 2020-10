Nizza: salgono a 7 i casi di contagio, si va verso l’annullamento della Fiera di San Carlo

La seconda ondata di Covid-19 ha raggiunto anche i centri della provincia di Asti. A Canelli si contano attualmente 19 soggetti positivi, mentre la situazione è migliore a Nizza, dove i numeri sono più attenuati, anche se in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana: 7 i contagiati che stanno scontando la quarantena presso la loro abitazione, perché non presentano gravi sintomi, e 15 le persone in isolamento domiciliare.

“Non è il dato assoluto in sé a destare timori, ma l’evoluzione della curva dei contagi, il cui andamento sta vertiginosamente aumentando in questi giorni. Nel corso della prossima settimana la nostra amministrazione valuterà i provvedimenti da adottare per evitare che si vengano a creare condizioni di incontro pericolose, che possano portare alla formazione di assembramenti” commenta il sindaco della città del Campanon, Simone Nosenzo. Un’affermazione in cui è possibile leggere tra le righe l’annullamento della storica Fiera di San Carlo, decisione che, benché inevitabile, non è stata ancora ufficializzata a pieno titolo.