Nizza: le partite del Futsal Fucsia “approdano” sul web con telecronaca in diretta

Di necessità virtù, si suol dire. E a Nizza Monferrato la virtù nel mondo dello sport non manca di certo, pur in un periodo che più di necessità è di crisi. Manca pochissimo alla ripresa del campionato di serie B, ma a causa delle stringenti norme imposte dal momento di emergenza sanitaria per le partite del Futsal Fucsia disputate al palazzetto PalaMorino potrebbero essere disponibili solo 15 posti (il 15% della capienza massima consentita), che saranno occupati dai tesserati delle due squadre.

Nasce da qui dunque il progetto di trasmettere in diretta sulla pagina Facebook di TeleNizza 12 partite del campionato, la prima delle quali si disputerà già domani, sabato 17 ottobre alle 15: il Futsal di mister Visconti debutterà contro il Videoton Crema, storica formazione lombarda. L’idea di rendere gli incontri calcistici fruibili al pubblico da casa nasce dalla sinergia di Massimo Sileo e di Fabrizio Cravera, storici fondatori di TeleNizza, e del giornalista Elio Merlino, che si occuperà della telecronaca.

“Due anni fa eravamo stati gli artefici di un esperimento simile in occasione di due incontri sportivi e avevamo ricevuto un ottimo feedback da parte del pubblico. Considerato lo stato attuale delle cose, ci siamo impegnati per offrire nuovamente questa possibilità a tutti i tifosi e gli appassionati: vedere le partite della squadra del cuore è un diritto che non si nega a nessuno” chiosa Merlino.

A garantire lo streaming delle partite saranno dalla regia Sileo e Cravera con 3 telecamere in campo, di cui una centrale e mobile per seguire l’azione e le restanti due fisse sulle porte. Le dirette avranno inizio 15/30 m prima del calcio d’inizio con le interviste ai dirigenti delle squadre in lizza e proseguiranno con i commenti a caldo del dopo evento. “Sarà un campionato interessante” commenta in conclusione Merlino, “i ragazzi di mister Visconti hanno le carte in regola per ottenere buoni successi, soprattutto dopo l’arrivo di importanti giocatori quali Bussetti e Roberto Fazio”.