Nizza: in aumento il numero dei positivi, dalla prossima settimana attivo il servizio di tampone drive-in

Contagi in crescita a Nizza Monferrato, dove il dato Covid per i positivi rispecchia in buona parte quello regionale, mentre si colloca ben al di sotto della media per i ricoverati negli ospedali (si registra un solo caso di paziente ricoverato al Santo Spirito).

Al momento nella città del Campanon sono 77 le persone con tampone positivo (45 si trovano presso l’abitazione e 31 presso le RSA), 70 quelle in isolamento fiduciario, mentre salgono a 3 i decessi registrati da inizio mese. Come spiega il sindaco, Simone Nosenzo, “le condizioni dei malati non destano preoccupazione, ma gli asintomatici sono pochi: i sintomi più frequenti risultano essere la perdita di gusto e olfatto unita a febbre e tosse”. Più complessa la situazione delle RSA del territorio, in particolare la RSA Nizza e Villa Cerreto: le due strutture si trovano al momento in quarantena, nel tentativo di contenere il più possibile la diffusione del virus.

Istituiti inoltre servizi serali di pattugliamento della polizia municipale, che si occuperà di controllare il rispetto delle norme anti-Covid e del coprifuoco notturno: “Non saranno tollerati comportamenti inadeguati” è il commento perentorio di Nosenzo, che annuncia poi un’importante novità sul fronte sanitario in arrivo a breve: “Per dare risposte efficaci e veloci alle famiglie, a partire dalla prossima settimana, precisamente dal 4 novembre, sarà attivo il servizio di tampone drive-in in piazza Garibaldi, con un’apposita corsia predisposta davanti alla Casa della Salute: i tamponi saranno effettuati nel cortile interno dell’Ospedale”.

Norme stringenti anche per la festività di Ognissanti, dove è previsto un maggiore afflusso di persone in visita ai propri cari. È stata annullata la celebrazione prevista nella chiesa del cimitero, mentre saranno intensificati i controlli di accesso e di afflusso all’area cimiteriale. Il Comune ha predisposto anche per quest’anno un servizio di trasporto rivolto alle persone con problemi di mobilità: viene messo a disposizione un pullman a cui potranno accedere al massimo 10 persone per volta. Prevista per domani alle 18 in piazza Martiri di Alessandria anche una protesta pacifica che riunisce i commercianti nicesi e quelli dei paesi limitrofi: sarà consegnata a Nosenzo una lettera in cui sono contenute le rimostranze dei rappresentanti delle categorie di commercio più penalizzate dall’ultimo decreto.