Niente Notte Rosa nel 2020, ma “bisogna tenere accesi i riflettori sulla prevenzione del tumore al seno”

L’Assessorato alle Pari Opportunità vuole ricordare che, in occasione del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il 3 ottobre sarebbe stata la data dedicata alla ormai famosa Notte Rosa, serata di eventi e approfondimenti organizzata da Movida Eventi.

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria in corso la Notte Rosa è stata rimandata al 2021, sempre il primo sabato del mese di ottobre, quando si tornerà con una nuova edizione ricca di tutti gli eventi e gli stimoli che da sempre contraddistinguono questa manifestazione, solidarietà, prevenzione, convegni, mostre, arte, musica, spettacoli, danza, sport, flash mob, cibo, cultura, valorizzazione del territorio e voglia di condividere.

Per non dimenticare la natura dell’evento e le sue importanti finalità, sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità Elisa Pietragalla, invitiamo tutti a simboleggiare la giornata con qualcosa di rosa da postare sui propri social, da esporre nei negozi, e in tutte le attività commerciali che per l’occasione possono dare il loro contributo a sostegno di questa importante causa.

Il Sindaco Maurizio Rasero ricorda l’importanza di continuare a coinvolgere la cittadinanza in iniziative di sensibilizzazione per diffondere la cultura della prevenzione, tenendo accesi i riflettori su una tematica tanto rilevante, nonostante le misure di sicurezza impongano di trovare nuovi modi per comunicare, maggiormente mediati dalle nuove tecnologie.

La Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori di Asti, da sempre in prima linea sulla tematica della prevenzione, prosegue la sua Campagna Nazionale Nastro Rosa 2020, con l’obiettivo di raggiungere il più ampio numero di donne al fine di promuovere sempre più i concetti di prevenzione e di diagnosi e cura precoce.

Nicoletta Grimaldi, dell’Associazione “la Movida Eventi”, ringrazia partner e collaboratori per la riuscita di tutte le edizioni delle NOTTI ROSA e ricorda che il successo delle passate edizioni è stato costruito grazie al contributo e alla partecipazione delle attività commerciali, in primis locali di somministrazione come Bar e Ristoranti, che hanno creduto nell’importanza di questo progetto.

A loro diciamo GRAZIE, sottolinea la Grimaldi, e chiediamo di unirsi a noi anche per l’edizione 2021 affinchè LA NOTTE ROSA possa crescere ulteriormente e lasciare il segno come evento importante dell’autunno astigiano, un momento ricco di significato che si va ad unire a tutti gli eventi sparsi sul territorio nazionale creati appositamente in ottobre per il mese della prevenzione dei tumori femminili; ASTI c’è e ci sarà.