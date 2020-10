Nella giornata del 1° novembre a San Damiano d’Asti disponibile il servizio navetta per i cimiteri

Si avvicina la festività di Ognissanti e per l’occasione il Comune di San Damiano d’Asti offre un servizio ai suoi cittadini.

Per domenica 1° novembre sarà attivato, grazie anche alla protezione civile, un servizio di trasporto nei tre cimiteri cittadini: Concentrico, San pietro e Gorzano.

Il servizio navetta, che garantirà il rispetto delle normative anticovid, avrà i seguenti orari:

– per il cimitero del concentrico mattino 8.30-12 pomeriggio 14-17,30, partenza dal piazzale del Rondò, soste in Piazza Rino Rossino, Piazza 1275, Piazza Camisola, Chiesa San Rocco, Piazza IV novembre e si arriva al cimitero.

– per il cimitero in frazione Gorzano un unico trasporto al mattino con partenza alle 10 nella Piazza della Chiesa, il ritorno è previsto dopo circa mezz’ora tra le 10,30/40

– per il cimitero in frazione San Pietro unico passaggio con partenza alle 15,30 nella piazza dell’ex Ristorante La Fontana, si sale a prendere i cittadini sul piazzale della Chiesa di San Pietro, altra tappa davanti al ristorante da Raffero, il ritorno è previsto per le 16,15 si ritorna.

In tutti e tre i cimiteri è prevista la messa alle 15, la raccomandazione da parte dell’amministrazione comunale di rispettare il distanziamento minimo di un metro, di indossare la mascherina e di seguire la funzione davanti alla tomba dei propri familiari per evitare assembramenti. Sarà presente il personale volontario della protezione civile e le forze dell’ordine ad ogni entrata e uscita del cimitero per garantire l’osservanza delle regole.

Anche per la commemorazione del 4 novembre, l’invito dell’amministrazione è quello di seguire da casa la cerimonia, che verrà trasmessa in diretta facebook sulla pagina del Comune di San Damiano. Il programma della mattina prevede alle 9,45 il ritrovo in piazza Libertà, alle 10 la Messa in onore dei caduti, alle 11 in piazza Libertà la commemorazione ai caduti, con l’alzabandiera, la deposizione della corona e l’intervento del sindaco.