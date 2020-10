Nato ad Asti il comitato provinciale del partito “Cambiamo con Toti”: Luca Quaglia il coordinatore

Costituito anche ad Asti il comitato cittadino e provinciale di Cambiamo, il partito fondato dal Governatore della Liguria, Giovanni Toti, con l’obiettivo di offrire una proposta politica al popolo del centrodestra.

“La nascita del Comitato di Asti e provincia – dichiara il senatore e segretario nazionale Massimo Berutti – è un nuovo passo importante nella crescita e nella diffusione sui territori di Cambiamo. Sono certo che gli amici astigiani, che stanno già mettendo tutto il loro entusiasmo in questa nuova, importante, avventura, daranno un apporto significativo alle dinamiche della nostra nuova realtà”.

Una realtà ispirata ai valori della tradizione liberal democratica, conservatrice dei princìpi fondamentali della civiltà occidentale e riformatrice delle politiche. Un partito che si richiama a quella cultura politica che punta su difesa dell’identità culturale, sicurezza e modernizzazione dei processi di sviluppo.

A coordinare il Comitato sarà Luca Quaglia, un’esperienza politica decennale come amministratore del Comune di San Damiano d’Asti e della Provincia di Asti. “È un progetto nuovo in cui ho creduto fin da subito – dichiara Quaglia – molte persone di tutta la provincia, tra cui imprenditori, professionisti, amministratori e gente comune, stanno aderendo e si stanno avvicinando. Bisogna dare voce a tutti quelli che non si sentono più rappresentati dai partiti che hanno animato la scena politica negli ultimi anni e cercano risposte che solo la politica fatta con competenza e dedizione può dare. Il lavoro da fare è tanto, ma la squadra è forte e preparata”.