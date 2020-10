MoncalvoLeoLand: la distrettuale del Leo Club di Moncalvo si apre con una colletta di aiuto per gli amici a quattro zampe

Il 10 ottobre si terrà la Distrettuale di Apertura del Distretto Leo 108Ia3, organizzata quest’anno dal Leo Club Moncalvo.

La giornata, intitolata “MoncalvoLeoLand”, sarà dedicata a riunire i membri di tutti i diversi Club del Distretto in modo da discutere su come agirà l’associazione durante l’anno sociale 2020/2021 e di quali saranno le iniziative future. La Distrettuale avrà luogo a Crea, presso i locali del Santuario e si terrà nel rispetto scrupoloso delle normative anti-Covid. Durante la riunione e i pasti sarà garantito il distanziamento sociale, verrà misurata la temperatura corporea dei partecipanti e saranno messe a disposizione per tutti mascherine e gel igienizzante.

In occasione di tale evento il Leo Club Moncalvo ha proposto un service dedicato interamente agli amici a quattro zampe: sarà chiesto ai soci che parteciperanno alla distrettuale di portare alcuni beni di prima necessità (scatolette, croccantini, pane secco, guinzagli, collari, coperte, scope, detersivo per piatti, candeggina, sacchi neri per l’immondizia 80×110) che saranno donati al canile comunale di Asti. La giornata inizierà con una visita mattutina alla Città di Moncalvo da parte dei soci del Distretto. Successivamente ci si sposterà a Crea per il pranzo a cui seguirà la riunione nel pomeriggio e la cena alla sera.