Medico positivo al Covid: la riorganizzazione degli ambulatori nel Nord Astigiano

Prenderà inizio definitivo lunedì prossimo, 19 ottobre, la dottoressa Chiara Goria in sostituzione del medico Luca Quasso, risultato positivo al Covid19 e attualmente ricoverato in malattie infettive.

La comunicazione ai propri assistiti arriva dallo stesso medico. Il dottor Quasso era attivo in otto ambulatori del Nord Astigiano (Viale, Soglio, Villa San Secondo, Corsione, Calliano, Piea, Cortanze e Cortazzone), ma per permettere alla sostituta di poter erogare il servizio, l’attività è stata raggruppata in tre ambulatori. Gli altri saranno nuovamente ripristinati al rientro del medico.

La dottoressa presterà servizio nei seguenti orari:

lunedì presso ambulatorio di Cortazzone dalle 16 alle 19;

martedì presso ambulatorio di Piea dalle 9 alle 12;

mercoledì presso l’ambulatorio di Cortazzone dalle 15 alle 18;

giovedì presso ambulatorio di Piea dalle 9 alle 12;

venerdì presso l’ambulatorio di Villa San Secondo dalle 10 alle 13.

I turni nella Casa di Calliano verranno coperti dai colleghi della medicina di gruppo, dove è disponibile in orari di ambulatorio (mattino 8-10) la segreteria al numero 338.8169210.

Per maggiori informazioni i pazienti del dottor Quasso possono fare riferimento ai singoli uffici comunali.