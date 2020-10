Medico di base positivo al Covid: attivato il monitoraggio tra i pazienti a Cortanze, Cortazzone e Piea

E’ risultato positivo al Covid19, il medico di base, dottor Luca Quasso, che presta servizio nei comuni di Cortanze, Cortazzone e Piea.

A darne comunicazione gli stessi sindaci che informano che si stanno attivando i protocolli di screening previsti.

Coloro che abbiano avuto negli ultimi giorni contatti stretti (stazionamento a distanza ravvicinata nella medesima stanza in assenza di mascherina per oltre 15 minuti e/o contatti fisici dovuti all’esame medico obiettivo) con il dottor Quasso, devono comunicarlo agli Uffici Comunali di riferimento telefonicamente o via mail. Saranno contattati dal SISP e sottoposti a tampone e/o isolamento fiduciario.

“L’Amministrazione Comunale è a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento – dichiara Rabellino sindaca di Piea che aggiunge – Si raccomanda il rigoroso rispetto delle norme igienico-sanitarie nazionali e regionali e la massima attenzione e precauzione da parte di tutti ancor più in questo momento di particolare allerta per il nostro Comune”.

Lo stesso invito a mantenere abitudini sanitarie corrette come da indicazioni nazionali e regionali arriva anche da Francesco Chiara, sindaco di Cortazzone e Clemente Pescarmona, primo cittadino di Cortanze.

Il dottor Quasso presta servizio in altri otto ambulatori del Nord Astigiano (Viale, Soglio, Villa San Secondo, Corsione e Calliano oltre ai già citati Piea, Cortanze e Cortazzone). In giornata saranno comunicate le modalità con cui prenderà servizio il medico sostituto. Nel frattempo gli assistiti del dottor Quasso possono rivolgersi alla medicina di gruppo referente (dottor Ercole 3388169210).