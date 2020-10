Mauro Bosia: “I lavori di pulizia e manutenzione facciamoli prima che i corsi d’acqua esondino, e non dopo, quando ormai è tardi”

Riceviamo e pubblichiamo

Apprendo con immenso piacere che il Comune, dopo innumerevoli segnalazioni, aveva preso in considerazione l’idea di pulire il Rio di Quarto già prima di queste precipitazioni straordinarie! I cittadini che in questi anni si sono visti più volte il cortile allagato potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ora attendiamo, sperando che ciò avvenga davvero al più presto. Nel frattempo, un consiglio spassionato per il futuro: i lavori di pulizia e manutenzione facciamoli prima che i corsi d’acqua esondino, e non dopo, quando ormai è tardi. Altrimenti facciamo come quelli che chiudono la stalla dopo che i buoni sono scappati.

Per il Gruppo Uniti si può, Mauro Bosia