Mario Malandrone: “Tutto è periferia? Forse sì nell’ottica attuale, ma per noi niente dovrebbe essere periferia!”

Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione di Mario Malandrone al Sindaco Maurizio Rasero:

“Tutto è periferia? Forse sì nell’ottica attuale, ma per noi niente dovrebbe essere periferia!

Si nota una grande differenza, nella gestione urbana della città, delle ventine e di quello che (poche vie) è la città oggetto di cura. Il centro, per la Politica che amministra, si esaurisce a poche vie.

Eppure Asti è una città di circa 76 000 abitanti comprese le ventine: un piccolo quartiere di Torino.

La cura quindi potrebbe essere almeno per il centro urbano uniforme.

Questa panchina, vista verde, è un piccolo monumento alla disomogeneità nella gestione e cura delle vie. Fosse una panchina con vista parco, potremmo capirlo, ma è la seduta di una pensilina di un autobus. Una seduta vista prato e albero, ma che lascia alle intemperie gli utenti.

Una cosa dovremmo cambiare nel futuro. Asti è un unico grande centro. Oggi vale un altro principio: tutto è periferia, tranne il salotto così lucidato e curato del centro vicino a Palazzo di Città.

Tutto (o quasi) è periferia quindi! Dobbiamo ribaltarlo questo modo di operare: perchè in una città così piccola, niente deve essere periferia!”

clicca qui per consultare l’interrogazione: Interrogazione via Ungaretti