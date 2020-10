Maria Margherita e Giuseppina: ottobre si apre con i festeggiamenti a due neo centenarie della provincia di Asti

E’ di Asti la prima neo centenaria festeggiata nel mese di ottobre: Maria Margherita Argenta, nata il 28 settembre del 1920 a Mongardino, trasferitasi successivamente ad Asti con il marito dopo gli studi, ove attualmente vive.

Rimasta vedova, la signora Maria ha svolto un ruolo molto importante all’interno della sua famiglia, diventandone una vera e propria colonna portante.

Tutta la famiglia, ha partecipato alla bella cerimonia per la sua festa tenutasi presso il Ristorante “Ciabot del Grignolin” a Calliano, alla presenza della consigliera della Provincia Barbara Baino (nonchè sindaca del paese natio della festeggiata) e del sindaco di Asti Maurizio Rasero.

Da Asti a Bubbio per festeggiare Giuseppina Sgarminato , nata il 13 marzo del 1920 a Bistagno in provincia di Alessandria.

La signora Giuseppina, ha sempre lavorato duramente in campagna a Bubbio, assieme al marito e il figlio Silvano.

Oltre ai due amati figli, la sua numerosa famiglia è composta da quattro nipoti: Mauro e Marco Novelli e Gabriella e Simona Bosio, nonché tre pronipoti: Beatrice, Federico e Luca.

Da poco più di un anno, la signora è ospite nella casa di riposo di Canelli presso la struttura RSA Villa Cora.

Tutta la famiglia e l’amica Palmina Penna, hanno partecipato alla bella cerimonia per la sua festa alla presenza della consigliera della Provincia Angelica Corino, delegata dal presidente Paolo Lanfranco e del sindaco di Bubbio Stefano Reggio.

Alle centenarie sono stati consegnati gli attestati di “Patriarca dell’astigiano” e, come ormai di consuetudine, l’Amaro del Centenario”, offerto dalla ditta Punto Bere di Canelli, partner nell’iniziativa della Provincia.