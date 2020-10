Marco Montagnani riconfermato alla guida del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare di Asti

Marco Montagnani è stato riconfermato alla guida della Federazione di Asti e Provincia dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare. Il Nastro Azzurro, che ha la sua sede centrale in Roma ed è primariamente articolato in Federazioni Provinciali, è apolitico, apartitico, non persegue fini di lucro e fra i compiti prioritari ha quelli di: nobilitare il segno del valore militare; affermare ed esaltare, con l’esempio e con le opere di propaganda, il valore e le virtù militari italiane; tutelare il rispetto e l’amore per la Patria.

Montagnani è figlio di sommergibilista decorato al Valor Militare della seconda guerra mondiale ed ha prestato il servizio militare prima presso il 231º Battaglione Trasmissioni “Sempione” (Brigata corazzata “Centauro”), poi al 41º Battaglione Trasmissioni “Frejus”.

Nell’accogliente atmosfera del Ristorante “La Fertè” di Asti, lo scorso 3 ottobre è stato inoltre eletto il vice presidente, Roberto Sardo, ed i Consiglio Direttivo formato da Carla Morando, Piero Ghia, Giovanni Lucrezi e Mario Traverso. Un importante appuntamento attende presto la Federazione astigiana: la partecipazione, insieme con tutte le altre distribuite nella Penisola, all’elezione del Presidente Nazionale, che avverrà nel corso del 2021. Poi, nel 2023, l’Istituto del Nastro Azzurro compirà i suoi primi cento anni.

Il Consiglio direttivo della Federazione di Asti del Nastro Azzurro (da destra: Traverso; Montagnani; Morando; Sardo; Ghia).

Nella foto di copertina, i soci di Asti del Nastro Azzurro intorno al Labaro della Federazione.