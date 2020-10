Manutenzione aree verdi, a Buttigliera d’Asti selezione di due operai

Il Comune di Buttigliera d’Asti seleziona due operai addetti alla manutenzione delle aree verdi comunali attraverso l’attivazione di un cantiere di lavoro auto-finanziato.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale intende dare un segnale concreto aumentando le risorse per migliorare il decoro urbano. Oltre a questo si aiutano due pesone in attesa di collocazione e le loro famiglie.

La domanda dovrà essere consegnata o inviata alla sede del Comune di Buttigliera d’Asti , Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Veneto N.3, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 ottobre 2020, utilizzando il modello predisposto dall’ufficio. Le domande fatte oltre il termine non saranno prese in considerazione.

La selezione, tra coloro che avranno consegnato la domanda, avverrà nel pomeriggio dello stesso giorno, 23 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni consultare i documenti allegati alla newsletter e riportati sul sito Comunale.