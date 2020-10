Malandrone e Anselmo, stazioni di ricarica per auto elettriche: a che punto siamo?

Riceviamo e pubblichiamo.

Alla c.a. Preg.mo Sindaco del Comune di Asti

Agli Assessori Competenti

Interrogazione urgente: Stazioni di ricarica per auto elettriche

Premesso che

• Sono in aumento i fruitori e possessori di auto elettriche in citta

• Attualmente se si esegue una ricerca sulle app specializzate e sui siti che indicano le colonnine elettriche presenti, Asti risulta fanalino di coda come capoluogo di Provincia

• se si escludono le colonnine di ricarica private poste nella zona Est, vi 6 un solo punto di erogazione in Prossimita del Teatro Alfieri, in ZTL con parcheggio riservato al Comune di Asti e quindi non utilizzabile dai possessori di auto elettriche.

• che l’Amministrazione di Asti ha annunciato: “ad Asti arrivano le colonnine di ricarica elettrica per auto in data 7 luglio 2020

• che tale iniziativa di annuncio ha probabilmente invogliato gli automobilisti a investire in una scelta alternativa gia possibile da praticare in altre citta

• che alcuni cittadini ci hanno segnalato la difficolta a trovare colonnine di ricarica ad ASTI

• Che in data 07 lug 2020 il Comune ha dichiarato : “Asti fa un balzo in avanti a favore della mobilita sostenibile e di una piu elevata qualita di vita: giovedi 16 luglio 2020, alle ore 10:00, presso il Palazzo Comunale in piazza San Secondo, verra firmato il Protocollo d’Intesa con la “Blitz Power S.r.l.”, azienda specializzata nella installazione e gestione di reti di ricarica per veicoli elettrici, individuata attraverso una selezione mediante avviso pubblico. II Protocollo, efficace dalla data di sottoscrizione, avra durata pari ad 8 anni. Per tutto il periodo di esercizio il gestore garantira la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti costituenti le stazioni nonche la gestione informatica delle operazioni e del pagamento delle ricariche effettuate da parte dell’utente.

• che “l’ubicazione delle colonnine di ricarica sarà la seguente: ospedale, piazza Lugano, piazza Vittorio Veneto, piazza Cattedrale, Palazzetto dello Sport, Tribunale, piazza Roma, piazza San Paolo, piazza Campo del Palio, piazzale De Andre, piazza Marconi, piazza Alfieri .



Interroga I’amministrazione per sapere :

• Con quale procedura e per quali motivi si e scelto tale azienda

• Quali tariffe avranno i consumatori paragonate ad altri gestori

• Con quale tempistica avverranno le installazioni delle colonnine elettriche

• se e confermata l’ubicazione delle colonnine

Asti 15/10/2020

Per il gruppo Consigliare Ambiente ASTI

II Consigliere Comunale Mario Malandrone

Per Uniti si Pub

II Consigliere Comunale Michele Anselmo