Lutto nel mondo dell’Anpi: è mancata la presidente nazionale Carla Nespolo

“Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissima presidente nazionale, Carla Nespolo. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l’ANPI che Carla ha guidato dal novembre 2017 con grande sapienza, passione, intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin dalla sua nascita. Non dimenticheremo mai il suo affetto nei confronti di tutti noi, la sua presenza continua anche negli ultimi mesi, durissimi, della malattia”.

Con queste parole di cordoglio l’Anpi nazionale comunica la scomparsa di Carla Nespolo, a 77 anni. Originaria di Novara ma da molti anni residente ad Alessandria è stata più volte eletta alla Camera e al Senato. E’ stata la prima donna e la prima non partigiana eletta alla guida dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di cui era in precedenza vicepresidente.

Nonostante la malattia è sempre stata in prima fila in tutte le manifestazioni e non ha mai fatto mancare il proprio impegno sino all’ultimo.