Lunedì riapre ad Asti la piscina comunale

Lunedì prossimo riaprirà la piscina comunale di via Gerbi.

Dal 1° agosto ad oggi i tecnici e le imprese esecutrici, che avevano eseguito i lavori negli anni 2014 e 2015, hanno effettuato, a propria cura e spese, una serie di prove e sondaggi, prima a vasca piena e poi a vasca vuota, che hanno consentito di individuare le problematiche presenti sulla vasca allora realizzata che portavano ad avere quotidianamente perdite. Individuate le cause hanno proceduto ad eseguire gli interventi necessari a risolvere tali problematiche: essenzialmente il rifacimento della impermeabilizzazione dei canali di sfioro, il rifacimento delle fughe della pavimentazione di fondo e la sostituzione del tubo di collegamento di un immissore della linea 5 forato.

I lavori sono stati ultimati lunedì scorso e da martedì sono iniziate le operazioni di riempimento della vasca con relativo monitoraggio, conclusesi nel pomeriggio di giovedì.

Tutte le operazioni sono state eseguite con la collaborazione del gestore dell’impianto e sotto la supervisione del settore lavori pubblici e del collaudatore all’uopo incaricato.

Il Sindaco Maurizio Rasero ringrazia tutte le parti coinvolte in questa vicenda che hanno dimostrato grande senso di responsabilità, preferendo investire tempo e risorse economiche per risolvere i problemi presenti, invece di precipitare la situazione in un contenzioso legale che sarebbe stato dannoso per tutti, a partire dagli utenti dell’impianto.

Un particolare grazie al personale degli uffici comunali coinvolti e all’Ing. Renato Morra, all’Ing. Fabio Fabiano, alla Toso & Roberto ingegneri associati, all’impresa appaltatrice SAPI, alla subappaltatrice impianti ACQUAFORM.

L’Assessore allo Sport Mario Bovino si unisce al Sindaco nel comunicare con soddisfazione la restituzione alla cittadinanza di un impianto sicuro e fruibile.