Luca Perosino confermato alla guida del Comitato Palio Borgo Torretta

Luca Perosino è stato confermato alla guida del Comitato Palio Borgo Torretta per l’anno 2021. Questo l’esito delle votazioni che si sono tenute, a causa delle norme anticovid, nel teatro parrocchiale anziché nella sede di corso Torino.

Sempre a causa delle norme anticontagio, le votazioni si sono svolte con una modalità inconsueta: non ha avuto luogo la classica assemblea, ma nel locale del teatro si è entrati uno alla volta, seguendo un percorso obbligato che prevedeva tre “step”. Ovviamente, alla fine dello spoglio (presidente di seggio quest’anno era Marco Argenta), il rettore non ha tenuto alcun discorso.

Per Perosino si tratta del secondo mandato essendo stato eletto per la prima volta nel novembre dell’anno scorso.

Il Comitato Palio Borgo Torretta spera vivamente di poter organizzare il pranzo degli Auguri di Natale.